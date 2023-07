https://it.sputniknews.com/20230710/putin-si-congratula-con-mirziyoyev-per-la-vittoria-elettorale-alle-presidenziali-delluzbekistan-17352425.html

Putin si congratula con Mirziyoyev per la vittoria elettorale alle presidenziali dell’Uzbekistan

Putin si congratula con Mirziyoyev per la vittoria elettorale alle presidenziali dell'Uzbekistan

Secondo i dati preliminari il Presidente in carica Shavkat Mirziyoyev ha ottenuto l'87,05% dei voti 10.07.2023, Sputnik Italia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Shavkat Mirziyoyev e si è congratulato calorosamente con lui per la sua convincente vittoria alle elezioni presidenziali in Uzbekistan, ha dichiarato il servizio stampa del Cremlino. Secondo i dati preliminari della Commissione elettorale centrale dell'Uzbekistan, il Presidente in carica Shavkat Mirziyoyev ha ottenuto l'87,05% dei voti e ha vinto le elezioni presidenziali anticipate del 9 luglio. Si tratta della prima elezione presidenziale da quando sono stati introdotti emendamenti costituzionali per estendere il mandato del Presidente da cinque a sette anni.

