L'Iran accusa Inghilterra, Germania e Francia di non aver rispettato gli accordi sul nucleare

Il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri della Repubblica islamica Nasser Kanani Chafi lancia una pesante accusa nei confronti di Inghilterra, Germania e Francia, circa il "non aver adempiuto ai loro obblighi secondo il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), non risparmiando accuse inoltre agli Stati Uniti:Il riferimento del diplomatico ai diversi pacchetti di sanzioni imposte da parte dei Paesi europei nei confronti di cittadini e persone giuridiche dell'Iran.Stnado a quanto ha dichiarato Chafi, i 3 Paesi "avanzano rivendicazioni contro l'Iran o impongono sanzioni contro la Repubblica islamica sulla base di false accuse, dato che non hanno adempiuto ai loro obblighi ai sensi dell'accordo nucleare".L'accordo sul nucleare iraniano Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), è stato siglato nel 2015, quando Regno Unito, Germania, Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Iran, e prevedeva la revoca delle sanzioni in cambio della limitazione del programma nucleare iraniano.A maggio 2018, gli Stati Uniti del governo Trump si sono ritirati dall'accordo e hanno ripristinato le sanzioni contro Teheran.In risposta, l'Iran ha annunciato una graduale riduzione dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo, rinunciando alle restrizioni sulla ricerca nucleare, sulle centrifughe e sul livello di arricchimento dell'uranio.

