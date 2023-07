https://it.sputniknews.com/20230710/lex-primo-ministro-australiano-la-nato-ha-privato-leuropa-di-ogni-possibilita-di-unita-pacifica-17352694.html

L'ex primo ministro australiano: “La NATO ha privato l'Europa di ogni possibilità di unità pacifica”

Secondo l'ex premier cercare di eseguire gli ordini degli Stati Uniti a qualsiasi costo ha reso il Segretario Generale dell'Alleanza Nord Atlantica "il più... 10.07.2023, Sputnik Italia

L'esistenza stessa dell'Alleanza Nord Atlantica ha privato l'Europa dell'unità pacifica post-Guerra Fredda, e il leader della NATO Jens Stoltenberg si sta comportando come un agente americano piuttosto che come un rappresentante della sicurezza europea, ha affermato l'ex Primo Ministro australiano Paul Keating. Keating ha anche aggiunto che, spingendo la NATO a confrontarsi con la Cina, Stoltenberg sta mettendo in pericolo la sicurezza e il benessere dell'Asia. "Gli europei sono stati in guerra tra loro per la maggior parte degli ultimi tre secoli, solo negli ultimi cento anni hanno causato due guerre mondiali. Keating ha inoltre osservato che la Cina, che la NATO cerca di "costringere strategicamente e subordinare alla volontà dell'Occidente" e che tanto viene accusata di aggressività, non ha esempi di attacchi ad altri Stati nella sua storia, a differenza degli Stati Uniti.

