Il Cremlino avverte l'Europa delle conseguenze dell'adesione dell'Ucraina alla NATO

Il Cremlino avverte l'Europa delle conseguenze dell'adesione dell'Ucraina alla NATO

2023-07-10T13:39+0200

La settimana scorsa il quotidiano britannico Telegraph, citando fonti della NATO, ha riferito che al vertice dell'alleanza che si terrà a Vilnius l'11 e 12 luglio, la Germania intende insistere per ritardare l'adesione dell'Ucraina alla NATO, a causa del timore che la mossa possa portare alla guerra con la Russia. Inoltre, il Financial Times ha scritto che gli Stati Uniti e la Germania sono sotto pressione da parte degli alleati della NATO per la mancanza di sostegno all'adesione dell'Ucraina all'alleanza. Il vertice della NATO si terrà a Vilnius l'11-12 luglio e riunirà i leader di tutti i Paesi dell'alleanza, compreso il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In precedenza, il consigliere per la sicurezza nazionale della Presidenza degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che l'Ucraina non diventerà un membro della NATO durante il prossimo vertice di Vilnius. Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato il 19 giugno che al vertice di Vilnius e in preparazione ad esso, gli alleati non discuteranno un invito formale all'Ucraina, ma terranno consultazioni su quali decisioni potrebbero avvicinare Kiev all'adesione all'Alleanza. Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato in precedenza che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "non solo fornendo armi, ma anche addestrando il personale... sul territorio di Regno Unito, Germania, Italia e altri Paesi".Alla fine di settembre 2022, Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina avrebbe presentato domanda di adesione alla NATO su base accelerata.

