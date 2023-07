https://it.sputniknews.com/20230709/siria-la-coalizione-guidata-dagli-usa-viola-i-protocolli-di-deconflittazione-altre-nove-volte-17350295.html

Siria, la "coalizione" guidata dagli USA viola i protocolli di deconflittazione altre nove volte

Lo ha segnalato ieri sera in un briefing il vice capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra nella Repubblica araba (CPVS), ammiraglio Oleg Gurinov."La parte russa ... richiama l'attenzione sulla continua comparsa di UAV della coalizione nello spazio aereo chiuso in relazione alle esercitazioni congiunte russo-siriane. Nelle ultime 24 ore, nove di questi casi di violazioni da parte degli UAV della coalizione sono stati registrati nell'area chiusa. Inoltre, sono stati registrati sei voli non deconflittalizzati di due aerei Typhoon, due aerei Rafal e due aerei F-16 della coalizione", ha detto Gurinov.Ha specificato che nell'ultimo giorno sono stati registrati tre bombardamenti nella zona di de-escalation di Idlib: uno nella provincia di Idlib e due nella provincia di Latakia.

