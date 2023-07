https://it.sputniknews.com/20230709/russia-e-stata-il-principale-fornitore-di-gas-alla-spagna-a-giugno-17351736.html

Russia è stata il principale fornitore di gas alla Spagna a giugno

Secondo i risultati di giugno, la Russia è diventata il primo fornitore di gas alla Spagna in termini di volume, risulta dai dati della compagnia energetica... 09.07.2023, Sputnik Italia

Nel corso del mese, la Spagna ha importato 7.673 gigawattora di gas naturale liquefatto dalla Russia, che rappresentano il 26,8% del volume totale degli acquisti. Da gennaio a giugno, la Spagna ha acquistato 41.145 gigawattora di GNL dalla Russia.Al secondo posto dopo la Russia c’è l'Algeria, che ha esportato il 21 percento del volume totale di gas in Spagna, e al terzo gli Stati Uniti, che hanno rappresentato il 18,5 percento.All'inizio dell'anno, le importazioni di gas russo in Spagna sono aumentate del 151 percento: se nel febbraio 2022 erano 2.174 gigawattora, un anno dopo sono aumentate a 5.465 (17,2 percento delle forniture totali).Allo stesso tempo, a marzo, le autorità spagnole hanno esortato gli importatori a non firmare nuovi contratti con Mosca e ad intensificare la diversificazione delle forniture di GNL.Oggi la Spagna si posiziona come un importante hub del gas in grado di risolvere la crisi energetica europea causata dalla riduzione delle forniture di carburante russo. Inoltre, si sottolinea che ha l'elenco dei fornitori più diversificato: dall'inizio dell'anno, più di 20 paesi hanno agito come esportatori di gas verso la Spagna.

