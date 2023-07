https://it.sputniknews.com/20230709/ministro-difesa-slovacco-non-vediamo-alcun-motivo-per-dispiegare-armi-nucleari-nella-regione-17351019.html

Ministro Difesa slovacco: non vediamo alcun motivo per dispiegare armi nucleari nella regione

Ministro Difesa slovacco: non vediamo alcun motivo per dispiegare armi nucleari nella regione

La Slovacchia non vede alcun motivo per schierare armi nucleari in Europa centrale, ha affermato il ministro della Difesa Martin Sklenar. 09.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-09T11:54+0200

2023-07-09T11:54+0200

2023-07-09T11:54+0200

slovacchia

polonia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/746/99/7469950_0:65:2577:1515_1920x0_80_0_0_31484f4671d39593d7834eedb59001af.jpg

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki aveva affermato in precedenza che il suo paese vuole ospitare armi nucleari americane in risposta al dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia. Allo stesso tempo, ha notato che vorrebbe che le armi nucleari apparissero in Polonia il prima possibile."Dal nostro punto di vista, finora non vediamo alcun motivo per il dispiegamento di armi nucleari in questa regione (Europa centrale, ndr). Anche i paesi che hanno alcune capacità nucleari hanno risposto all'appello polacco in modo simile. Invitiamo a chiedere ai rappresentanti della Polonia cosa li porta a tali richieste", ha detto Sklenar all'edizione slovacca pravda.sk.Ha osservato che "questo è il caso della Polonia". "Con la loro legge nazionale, determinano la natura di ciò che vogliono avere sul loro territorio per motivi di sicurezza", ha aggiunto Sklenar.

slovacchia

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

slovacchia, polonia, difesa