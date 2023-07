https://it.sputniknews.com/20230709/ministero-degli-esteri-azero-dichiara-interesse-per-uno-sviluppo-positivo-delle-relazioni-con-liran-17351339.html

Ministero degli Esteri azero dichiara interesse per uno sviluppo positivo delle relazioni con l'Iran

Ministero degli Esteri azero dichiara interesse per uno sviluppo positivo delle relazioni con l'Iran

L'Azerbaigian è interessato allo sviluppo positivo delle relazioni con l'Iran, ha affermato domenica il ​​​​ministro degli Affari esteri del Paese Jeyhun... 09.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-09T13:40+0200

2023-07-09T13:40+0200

2023-07-09T13:40+0200

azerbaigian

iran

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/574/30/5743045_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1f327d09e4be892504337103da17f168.jpg

"Le relazioni azero-iraniane sono molto importanti per Baku in termini di sviluppo regionale e sicurezza. L'Azerbaigian è stato sempre interessato allo sviluppo positivo delle relazioni con l'Iran. Recentemente sono sorte tensioni tra i due Paesi, per le quali vi erano motivi molto seri. <…> Vediamo l'intenzione dell'Iran di compiere seri passi verso l'eliminazione delle differenze. In questo caso, l'Azerbaigian intraprenderà adeguati passi reciproci", ha affermato il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, parlando con la stampa.Bayramov ha sottolineato che Baku apprezza molto la visita del ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian in Azerbaigian, la sua partecipazione alla riunione ministeriale dell'Ufficio di coordinamento del Movimento dei non allineati il ​​5 e 6 luglio, nonché l'incontro del capo della diplomazia iraniana con il presidente azero Ilham Aliyev. Secondo lui, durante questo incontro sono state discusse questioni che avevano causato tensioni tra i due paesi.Bayramov ha affermato che nel prossimo futuro si terrà nella città di Astara una riunione dei copresidenti della Commissione statale bilaterale per la cooperazione in economia, commercio e questioni umanitari, in cui, in particolare, temi di cooperazione nel settore dei trasporti, nonché nel campo dell'uso congiunto delle risorse idriche.

azerbaigian

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

azerbaigian, iran, politica