https://it.sputniknews.com/20230709/le-monde-invio-di-bombe-a-grappolo-a-kiev-confermano-la-debolezza-degli-usa-di-fronte-alla-russia-17351884.html

Le Monde: invio di bombe a grappolo a Kiev confermano la debolezza degli USA di fronte alla Russia

Le Monde: invio di bombe a grappolo a Kiev confermano la debolezza degli USA di fronte alla Russia

La decisione degli Stati Uniti di fornire all'Ucraina munizioni a grappolo smaschera i timori di fronte alla Russia e la debolezza della Casa Bianca, scrive Le... 09.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-09T17:53+0200

2023-07-09T17:53+0200

2023-07-09T17:53+0200

la situazione in ucraina

usa

russia

francia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/833/61/8336193_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2284c2253a0925b9f289e49cd907c299.jpg

"Anche supponendo che le forze armate ucraine possano combattere su un piano di parità con la Russia, i pericoli associati a ciò sono evidenti. Poiché i combattimenti si svolgono in Ucraina, sono i suoi cittadini che soffriranno costantemente di queste munizioni", dice l'articolo di Le Monde.La Casa Bianca ha ammesso di aver deciso di fare un passo del genere, poiché gli arsenali americani sono già esauriti, spiega l'autore."È un riconoscimento di debolezza", sottolinea Le Monde.Questa settimana, il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, che per la prima volta includeva proiettili di artiglieria di tipo DPICM da 155 mm. Si tratta di munizioni a grappolo vietate da una convenzione internazionale ratificata da 123 paesi, ma non da Stati Uniti e Ucraina.Secondo l'esercito russo, le forze armate ucraine hanno già utilizzato munizioni a grappolo per bombardare il Donbass. Come ha osservato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, ciò indica che il compito delle truppe ucraine è uccidere quanti più civili possibile.

usa

russia

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, russia, francia, difesa