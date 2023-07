Francia vieta parzialmente la vendita e il trasporto di fuochi d'artificio

https://it.sputniknews.com/20230709/francia-vieta-parzialmente-la-vendita-e-il-trasporto-di-fuochi-dartificio-17350789.html

La Francia ha vietato la vendita e il trasporto di fuochi d'artificio a enti privati ​​fino al 15 luglio compreso, si legge in un documento pubblicato sulla... 09.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il primo ministro francese Elisabeth Born aveva promesso ampie misure di sicurezza il 13 e 14 luglio in occasione della celebrazione della presa della Bastiglia, compreso il divieto di vendita di fuochi d'artificio, dopo la recente ondata di violenza nel paese a causa dell'omicidio di un adolescente da parte della polizia della città di Nanterre."Al fine di prevenire i rischi di gravi violazioni dell'ordine pubblico durante la celebrazione del 14 luglio, il decreto prevede il divieto di vendita ... e trasporto di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio fino al 15 luglio compreso", si legge nel documento.Allo stesso tempo, il divieto non si applica agli specialisti che hanno i permessi necessari e alle agenzie governative.La presa della Bastiglia, la principale festa nazionale della Francia, si celebra il 14 luglio ed è tradizionalmente accompagnata da manifestazioni importanti in tutto il paese.

