Francia annuncia nuove consegne di armi all'Ucraina

Francia annuncia nuove consegne di armi all'Ucraina

"Il supporto che stiamo fornendo è finalizzato a soddisfare le esigenze dichiarate dalle autorità ucraine in collaborazione con i nostri alleati e partner... Questo supporto continuerà e si intensificherà. Nuove consegne di assistenza militare sono in preparazione per affrontare costantemente le esigenze più urgenti espresse da Ucraina", ha detto Colonna.Colonna ha anche aggiunto che la Francia sta lavorando con i partner per definire le garanzie di sicurezza che potrebbero essere fornite all'Ucraina non al posto di, ma in parallelo con il processo della sua integrazione nella NATO. Il prossimo vertice di Vilnius, secondo il ministro degli Esteri, dovrebbe riempire di contenuti concreti la prospettiva dell'adesione dell'Ucraina all'alleanza."Vogliamo che il vertice di Vilnius offra un'opportunità per consolidare a lungo termine il sostegno dell'alleanza all'Ucraina e dare un contenuto concreto alle sue prospettive di adesione alla NATO", ha sottolineato il capo del dipartimento diplomatico.In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron aveva affermato che Parigi avrebbe continuato ad aumentare l'assistenza militare a Kiev.

