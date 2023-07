https://it.sputniknews.com/20230708/xi-jinping-teme-che-stati-uniti-e-giappone-entrino-in-guerra-nello-stretto-di-taiwan-17349740.html

Xi Jinping teme che Stati Uniti e Giappone entrino in guerra nello Stretto di Taiwan

Xi Jinping teme che Stati Uniti e Giappone entrino in guerra nello Stretto di Taiwan

L'amministrazione cinese teme che Stati Uniti e Giappone intervengano militarmente in caso di guerra nello Stretto di Taiwan. Lo ha riferito sabato il... 08.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-08T17:53+0200

2023-07-08T17:53+0200

2023-07-08T17:53+0200

cina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/08/17349588_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51d749e06abb9c84d05002762be0e30f.jpg

Secondo il quotidiano, il presidente cinese Xi Jinping ha visitato giovedì il quartier generale del comando di combattimento del Teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese a Nanchino. Ha esortato gli ufficiali a essere vigili sui potenziali rischi, sottolineando che la situazione della sicurezza è "sempre più instabile e imprevedibile" e il mondo è entrato in "un nuovo periodo di caos e trasformazione". Gli analisti hanno affermato che la recente visita del presidente cinese Xi Jinping nella zona del Teatro orientale, che controlla lo stretto di Taiwan, evidenzia i timori di Pechino che gli Stati Uniti e il Giappone intervengano se l'isola viene attaccata.Il professor Ni Lexiong dell'Università di scienze politiche e giurisprudenza di Shanghai ha sottolineato che il viaggio di Xi Jinping è avvenuto meno di una settimana dopo una visita a Taiwan da parte di una delegazione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti guidata dal presidente del Comitato per le forze armate Mike Rogers. Inoltre, pochi giorni prima, entrambe le camere del Congresso hanno approvato il disegno di legge sugli stanziamenti per la difesa nazionale del 2024, che prevede esercitazioni congiunte con Taiwan e un programma di addestramento per le forze armate dell'isola."La visita di un gruppo di membri del Congresso a Taiwan crea ulteriori pressioni su Pechino e serve a ricordare a Xi Jinping che, in base al disegno di legge adottato, Washington può intensificare e intervenire militarmente in caso di una possibile guerra con Taiwan", ha affermato il professore.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, difesa