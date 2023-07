https://it.sputniknews.com/20230708/the-grayzone-decisione-usa-di-fornire-bombe-a-grappolo-dovuta-ai-fallimenti-delle-forze-di-kiev-17348704.html

The Grayzone: decisione USA di fornire bombe a grappolo dovuta ai fallimenti delle forze di Kiev

The Grayzone: decisione USA di fornire bombe a grappolo dovuta ai fallimenti delle forze di Kiev

Gli Stati Uniti hanno deciso di fornire munizioni a grappolo all'Ucraina a causa di problemi che stanno affrontando le forze armate ucraine, ha dichiarato Max... 08.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-08T12:59+0200

2023-07-08T12:59+0200

2023-07-08T12:59+0200

la situazione in ucraina

usa

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/08/17348682_0:114:2700:1633_1920x0_80_0_0_19405ccbebc81c9244700c340bac0bf3.jpg

"La decisione dell'amministrazione Biden di inviare munizioni a grappolo (in Ucraina, ndr) è dettata dalla disperazione per il fallimento della controffensiva", ha scritto.Il giornalista ha aggiunto che, dato il modo in cui le forze armate ucraine usano le mine antiuomo proibite "Lepestok", è sicuro che i civili a Donetsk soffriranno per le bombe a grappolo.In precedenza, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Jake Sullivan ha dichiarato in un briefing alla Casa Bianca che gli Stati Uniti avrebbero trasferito munizioni a grappolo in Ucraina.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, difesa