Reuters: Biden ha messo in guardia Xi Jinping sulla dipendenza economica della Cina dall'Occidente

08.07.2023 - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha contattato il presidente cinese Xi Jinping dopo il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin a marzo e...

"Ho detto: questa non è una minaccia. Questa è un avvertimento. <...> Mi ha detto che la vostra economia dipende dagli investimenti dall'Europa e dagli Stati Uniti. Quindi stia attento", cita l'agenzia le parole dell’inquilino della Casa Bianca. Biden ha anche informato Xi Jinping che oltre 600 società americane hanno abbandonato il mercato della Russia dall'inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina.Xi Jinping si è recato in una visita di Stato in Russia dal 20 al 22 marzo. Il primo giorno della visita, il Presidente della Federazione Russa e il Presidente della Cina hanno avuto una conversazione faccia a faccia per circa 4,5 ore, e il secondo, Xi Jinping ha trascorso circa 6 ore ai negoziati al Cremlino in vari formati. A seguito dei colloqui, i leader dei paesi hanno firmato due dichiarazioni. Putin e Xi Jinping hanno definito l'incontro un successo.

