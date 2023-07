https://it.sputniknews.com/20230708/presidente-finlandese-sorprendente-la-decisione-russa-di-chiudere-il-consolato-a-san-pietroburgo-17348179.html

Presidente finlandese: sorprendente la decisione russa di chiudere il consolato a San Pietroburgo

Il presidente finlandese Sauli Niinistö ha ammesso che la decisione di Mosca di chiudere il consolato generale finlandese a San Pietroburgo è stata una... 08.07.2023, Sputnik Italia

"Sappiamo che molti altri paesi hanno avuto esperienze simili, una tale 'sorpresa' in sé non è unica. Ma il fatto che ciò sia accaduto nelle circostanze attuali è, ovviamente, sorprendente", ha detto il presidente finlandese in un'intervista all'agenzia finlandese STT. Secondo Niinistö, la decisione di chiudere il Consolato Generale “ha portato la situazione in una nuova dimensione”.Niinistö ha osservato che la decisione di espellere nove diplomatici finlandesi, al contrario, non ha sorpreso Helsinki, poiché la Finlandia aveva precedentemente annunciato l'espulsione di nove dipendenti dell'ambasciata russa.Il presidente della Finlandia ha sottolineato che la repubblica sta sviluppando misure di risposta alla chiusura del consolato generale, ma non ha specificato quali.

