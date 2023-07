https://it.sputniknews.com/20230708/in-gran-bretagna-il-nuovo-record-per-numero-di-migranti-che-hanno-raggiunto-il-paese-in-barca-17349439.html

In Gran Bretagna il nuovo record per numero di migranti che hanno raggiunto il Paese in barca

686 migranti su 13 barche hanno attraversato la Manica e hanno raggiunto la costa del Regno Unito venerdì, secondo un comunicato pubblicato sabato sul sito web... 08.07.2023, Sputnik Italia

"Venerdì, il Regno Unito ha ricevuto il maggior numero di migranti che hanno attraversato la Manica in un giorno quest'anno", ha riferito Sky News, confermando il record.L'ultima volta che il record britannico per lo stesso indicatore è stato battuto a giugno. Secondo il canale televisivo, in quel caso 549 persone hanno attraversato lo stretto in barca.A giugno, il quotidiano Independent ha osservato che il numero di migranti che hanno raggiunto il Regno Unito in barca quest’anno a circa 8,4mila persone, meno di 10mila registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Come ha detto al giornale un funzionario di frontiera del Regno Unito, la diminuzione del numero di coloro che chiedono asilo nel paese è principalmente dovuta a una diminuzione del numero di migranti albanesi e non a cambiamenti generali.In precedenza, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che il piano del governo per ridurre il numero di migranti sulle barche sta funzionando. Secondo lui, il loro afflusso è diminuito del 20% rispetto allo scorso anno.

