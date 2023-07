https://it.sputniknews.com/20230708/il-ritorno-in-ucraina-dei-comandanti-di-azov-e-una-violazione-degli-accordi-17349835.html

Il ritorno in Ucraina dei comandanti di Azov* è una violazione degli accordi

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 08.07.2023, Sputnik Italia

Il ritorno dei comandanti del gruppo paramilitare ucraino Azov dalla Turchia in Ucraina è una violazione delle condizioni degli accordi esistenti: sono state violate sia dalla parte turca che da Kiev, ha affermato a Sputnik Dmitry Peskov, portavoce del presidente Putin. Secondo i termini degli accordi, i comandanti di Azov avrebbero dovuto rimanere in Turchia fino alla fine del conflitto.* organizzazione estremista e illegale considerata terroristica in Russia

