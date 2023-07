https://it.sputniknews.com/20230708/grossi-ha-definito-la-posizione-della-centrale-nucleare-di-zaporozhye-estremamente-vulnerabile-17348065.html

Grossi ha definito la posizione della Centrale nucleare di Zaporozhye estremamente vulnerabile

Grossi ha definito la posizione della Centrale nucleare di Zaporozhye estremamente vulnerabile

Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi, in un'intervista al canale televisivo giapponese NHK, ha definito la posizione della Centrale nucleare di... 08.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-08T10:03+0200

2023-07-08T10:03+0200

2023-07-08T10:03+0200

aiea

russia

difesa

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/05/17128237_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_482a24616c6c44b78886fa9db0bc9cff.jpg

"Ho visitato tre volte la Centrale nucleare di Zaporozhye. Ora, in una situazione in cui le truppe ucraine stanno conducendo una controffensiva, la centrale si trova in prima linea ed è in una posizione estremamente vulnerabile", ha detto.Grossi ha sottolineato che presso la stazione lavorano costantemente gli esperti dell'AIEA, che possono ricevere informazioni in tempo reale."Alcuni giorni fa ci sono state diverse dichiarazioni <...> che sarebbe successo qualcosa di terribile <...>. Ci siamo abituati. Gli esperti dell'AIEA la controllano costantemente. Non abbiamo trovato gli esplosivi menzionati, ma non possiamo rilassarci. Sappiamo che tutto può accadere in qualsiasi momento", ha aggiunto.Se un incidente alla centrale si verifica davvero, possiamo incolpare solo noi stessi, dice il capo dell'AIEA."Perché sarà un incidente artificiale. Accadrà perché alcune persone non sono riuscite ad impedire ad altri di far accadere qualcosa", ha detto.Secondo Grossi, questa sarà la differenza fondamentale rispetto all'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl e a quello di Fukushima.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

aiea, russia, difesa, ucraina