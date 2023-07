https://it.sputniknews.com/20230708/ex-ministro-degli-esteri-moldavo-ammette-possibile-rinuncia-alla-neutralita-militare-del-paese-17348888.html

Ex ministro degli Esteri moldavo ammette possibile rinuncia alla neutralità militare del Paese

La Moldova potrebbe in futuro rivedere le disposizioni della costituzione sulla neutralità militare, se ci saranno rischi di minacce militari, ha affermato... 08.07.2023, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda le prospettive di adesione alla NATO, posso solo dire che dipendono dalle minacce militari dirette che la Moldavia affronterà. Se si scoprirà che i rischi sono immediati, non escludo che si possa ricorrere a una revisione dello status di neutralità militare del Paese. Tra l’altro, con il consenso della maggioranza assoluta della popolazione", ha detto Chokoi.Secondo il diplomatico, la neutralità militare non significa l'assenza di cooperazione internazionale per rafforzare le capacità di difesa, pertanto la Moldavia sta rafforzando intensamente il partenariato con la NATO nell'ambito del programma Partenariato per la pace e con altri partner."Nelle attuali condizioni nella regione, il mio Paese ha bisogno di modernizzare il proprio esercito nazionale secondo gli standard internazionali esistenti il ​​prima possibile e diventare una forza armata in grado di proteggere la sicurezza e l'integrità territoriale", ha sottolineato l'ex ministro.

