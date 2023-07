https://it.sputniknews.com/20230708/comitato-di-frontiera-bielorusso-accusa-la-lituania-di-ricatto-17349340.html

Comitato di frontiera bielorusso accusa la Lituania di ricatto

La Lituania utilizza i collegamenti internazionali per il ricatto, ha affermato il Comitato di confine di stato (GPC) della Bielorussia. 08.07.2023, Sputnik Italia

Sabato, l'agenzia di frontiera bielorussa ha riferito che alle 13:00 la parte lituana ha interrotto unilateralmente la registrazione di persone e veicoli al checkpoint di Medininkai (di fronte al checkpoint bielorusso Kamenny Log)."La Lituania utilizza i collegamenti internazionali per il ricatto. Il motivo per l'interruzione dei lavori del checkpoint di Medininkai l'8 luglio, sulla base del contenuto della denuncia ricevuta dalla parte lituana, è stato un incidente con uno straniero", afferma il servizio stampa dell’agenzia di frontiera.L'agenzia ha spiegato che venerdì, entrando in Lituania al posto di blocco di Medininkai, un cittadino pakistano ha presentato alle guardie di frontiera lituane un falso permesso di soggiorno in uno dei Paesi dell'UE."Dopo un esame dell'8 luglio, la parte lituana ha tentato di espellere il cittadino del Pakistan in Bielorussia attraverso il checkpoint. Tuttavia, l’uomo si è rifiutato di lasciare il territorio della Lituania ed è rimasto al posto di frontiera lituano. Successivamente, dalla parte lituana, le guardie di frontiera bielorusse hanno iniziato a ricevere minacce di fermare unilateralmente il traffico al checkpoint di Medininkai se non avessero portato lo straniero nel loro territorio. Lo straniero ha attraversato il confine bielorusso con i suoi documenti validi", riferisce il servizio di frontiera bielorusso.

