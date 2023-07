https://it.sputniknews.com/20230707/svizzera-e-austria-aderiscono-al-sistema-di-difesa-aerea-europeo-sky-shield-17347286.html

Svizzera e Austria aderiscono al sistema di difesa aerea europeo Sky Shield

Il ministro della Difesa svizzero Viola Amherd ha dichiarato che lei e la sua controparte austriaca Claudia Tanner hanno firmato venerdì a Berna un documento... 07.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza, Tanner, così come il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, erano arrivati ​​a Berna per partecipare a un incontro trilaterale.Dopo la cerimonia della firma del documento, il ministro della Difesa svizzero ha spiegato in una conferenza stampa che, in quanto Stati neutrali, la Svizzera e l'Austria hanno integrato l'accordo con clausole aggiuntive."In una dichiarazione aggiuntiva, insieme all'Austria, abbiamo garantito il diritto alla neutralità e abbiamo escluso inequivocabilmente qualsiasi partecipazione o coinvolgimento in conflitti militari internazionali", ha dichiarato Amherd in una conferenza stampa.Successivamente, il ministero della Difesa tedesco ha confermato la decisione di Svizzera e Austria di aderire all'ESSI."Inoltre, è stato firmato un accordo sulla cooperazione nel campo della ricerca e della tecnologia tecnico-militare. La combinazione delle conoscenze, in particolare sugli esche a infrarossi e radar, sarà utile per il potenziale complessivo e la riduzione dei costi", afferma la pagina Twitter del ministero della Difesa tedesco.

