https://it.sputniknews.com/20230707/peskov-per-la-russia-e-importante-raggiungere-gli-obiettivi-delloperazione-militare-speciale-17347087.html

Peskov: per la Russia è importante raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale

Peskov: per la Russia è importante raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale

Raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale è la cosa principale per la Federazione Russa, ha affermato il portavoce del presidente russo... 07.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-07T12:57+0200

2023-07-07T12:57+0200

2023-07-07T12:57+0200

la situazione in ucraina

russia

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/530/15/5301546_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_23a527cc88e0fde63588582e0d420107.jpg

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko aveva affermato in precedenza che entro l'autunno la situazione in Ucraina potrebbe cambiare, è probabile l'inizio dei negoziati per una soluzione pacifica. I giornalisti hanno chiesto a Peskov se il Cremlino fosse d’accordo con questo punto di vista."È importante per noi raggiungere i nostri obiettivi", ha dichiarato il portavoce del presidente russo, aggiungendo che gli obiettivi possono essere raggiunti in diversi modi.Ha anche osservato che la parte russa non ha mai chiuso la porta al processo di negoziazione, ma al momento per questo non ci sono prospettive.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica, difesa