Pentagono svela quali munizioni a grappolo potrebbe inviare all'Ucraina

Se gli Stati Uniti decideranno di fornire all'Ucraina munizioni a grappolo, la scelta sarà a favore di proiettili più moderni, ha affermato il portavoce del Pentagono Patrick Ryder in un briefing del 6 luglio, riferisce l’AP.Ryder ha notato che non ha ancora nulla da annunciare in merito alla possibile fornitura di munizioni a grappolo. Il New York Times aveva precedentemente riferito di tali piani statunitensi.Rispondendo alla domanda su che tipo di proiettili Kiev potrebbe ottenere se gli Stati Uniti decidono di fornirle, ha affermato che il Pentagono ha "molte opzioni". "Quelli che stiamo esaminando non includono le varianti precedenti con una percentuale di elementi non esplosi superiore al 2,35%", ha aggiunto Ryder.Parlando di come le munizioni a grappolo possono aiutare l'Ucraina, il portavoce del Pentagono ha osservato che possono essere caricate con speciali proiettili perforanti e sono in grado di colpire un gran numero di combattenti.

