https://it.sputniknews.com/20230707/orban-lungheria-non-la-tira-per-le-lunghe-sulladesione-della-svezia-alla-nato-17347782.html

Orban: l'Ungheria non la tira per le lunghe sull'adesione della Svezia alla NATO

L'Ungheria sostiene l'adesione della Svezia alla NATO e non rinvia la decisione sulla ratifica, nonostante la pausa estiva nei lavori del parlamento, ha detto... 07.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-07T17:44+0200

"Il governo ungherese ha già deciso positivamente sull'ingresso della Svezia nella Nato. Sosteniamo l'adesione della Svezia, ma il parlamento ungherese non ha ancora ratificato questa decisione. Siamo in costante contatto con il Segretario generale della Nato e con la parte turca", ha detto Orban a una conferenza stampa nell'ambito del vertice sulla migrazione di Austria, Ungheria e Serbia a Vienna.L'evento è stato trasmesso in diretta sul canale televisivo austriaco eXXpress.Venerdì, Vienna ospita il vertice sulla migrazione di Austria, Ungheria e Serbia, con la partecipazione del cancelliere austriaco Karl Nehammer, del primo ministro ungherese Viktor Orban e del presidente serbo Aleksandar Vucic.Orban aveva precedentemente affermato che il governo del Paese sostiene l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO, ma i parlamentari ungheresi non sono entusiasti di ratificarla, poiché le autorità di questi paesi stanno diffondendo "menzogne ​​spudorate" sull'Ungheria.La Finlandia e la Svezia, sullo sfondo degli eventi in Ucraina nel maggio dello scorso anno, hanno presentato domanda al Segretario generale della NATO per aderire all'Alleanza. Per l'ammissione all'Alleanza è necessaria l'approvazione di tutti i suoi membri. La notte del 31 marzo è stata completata la ratifica della domanda finlandese alla NATO da parte di tutti i membri dell'alleanza. La domanda della Svezia non ha ancora ricevuto l'approvazione ungherese e turca.

