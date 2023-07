https://it.sputniknews.com/20230707/la-nato-dovrebbe-chiudere-le-porte-allucraina---media-17347393.html

La NATO dovrebbe chiudere le porte all'Ucraina - media

La NATO deve chiudere le porte all'Ucraina, perché i vantaggi dell'adesione di Kiev all'Alleanza per gli Stati Uniti sono inferiori ai possibili rischi. 07.07.2023, Sputnik Italia

A scriverlo sono gli autori di un articolo sul quotidiano statunitense Foreign Affairs."L'Ucraina non dovrebbe essere accolta nella NATO, e questo è qualcosa che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden deve chiarire. La resistenza di Kiev all'aggressione russa è stata eroica, ma alla fine i paesi fanno ciò che è nel loro interesse.Secondo gli autori dell'articolo, l'ammissione dell'Ucraina all'Alleanza aumenterà la probabilità di una scelta desolante tra un conflitto con la Russia e le sue conseguenze distruttive o la capitolazione, nonché la svalutazione delle garanzie di sicurezza della NATO per l'intera Alleanza.Gli autori aggiungono che quasi nessuno nell'Alleanza Atlantica crede che oggi questa debba entrare in un conflitto diretto con la Russia per l'Ucraina, ma molti sono favorevoli a promettere all'Ucraina la strada per l'Alleanza e impegnarsi a lottare per essa in futuro.Si noti inoltre che gli eventi successivi all'inizio dell'operazione speciale delle forze russe mostrano che l'Ucraina non ha bisogno di essere nella NATO, perché gli Stati Uniti e i suoi alleati la aiutino a combattere efficacemente la Russia.Inoltre, l'articolo afferma che l'adesione dell'Ucraina al blocco militare aggraverà il divario tra gli impegni dell'Alleanza e la sua capacità di aiutare Kiev.L'articolo aggiunge che, in caso di adesione dell'Ucraina all'Alleanza, Washington dovrà riorientare le proprie risorse da altre priorità, che potrebbero essere più importanti, o accettare un rischio maggiore sul fronte orientale.

