Grossi: alcuni esperti dell'AIEA avevano preoccupazioni per il rapporto su Fukushima

Grossi: alcuni esperti dell'AIEA avevano preoccupazioni per il rapporto su Fukushima

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha affermato che un certo numero di esperti dell'agenzia erano preoccupati per un rapporto che riconosceva... 07.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza, l'AIEA aveva affermato che i piani del Giappone di scaricare nell'oceano acqua con basso livello di radioattività dalla centrale nucleare di Fukushima-1 soddisfano gli standard di sicurezza dell'agenzia. L'agenzia ha presentato il rapporto lo scorso 4 luglio al primo ministro giapponese Fumio Kishida, in cui si affermava anche che il rilascio di acqua defluita avrebbe impatti radiologici non significativi sulle persone e sull'ambiente."Uno o due esperti potrebbero essere stati contro (il rapporto)", ha detto Grossi in un'intervista a Reuters.Grossi ha osservato che nessuno degli esperti gli ha espresso personalmente le proprie preoccupazioni, pur non specificando dove esattamente ha ricevuto tali informazioni.In una recente conferenza stampa, Grossi ha affermato che il rapporto non è stato creato per consenso e che esperti e consulenti scientifici "possono avere o meno" la propria opinione in merito. Ha anche osservato che se uno degli esperti non è soddisfatto del rapporto, "dovrebbe esserne informato".Grossi ha osservato che il rapporto dell'AIEA non è una "approvazione" del piano di rilascio dell'acqua e che la decisione finale dovrebbe essere presa da Tokyo.

