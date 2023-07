https://it.sputniknews.com/20230707/cina-auspica-una-cooperazione-degli-usa-per-normalizzare-i-rapporti-commerciali-17346335.html

La Cina spera che gli Stati Uniti contribuiscano a creare le condizioni per il normale sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi, ha... 07.07.2023, Sputnik Italia

Yellen è in visitia in Cina dal 6 al 9 luglio, il che, secondo lei, offre l'opportunità di mettere a punto i legami tra i paesi per evitare malintesi quando gli americani prendono misure nell'interesse della sicurezza nazionale. A Pechino, ha in programma un incontro con il premier cinese Li Qiang, l'ex vice premier Liu He e l'ex capo della Banca popolare cinese Zhou Xiaochuan.“Secondo l'accordo tra Cina e Stati Uniti, il segretario al Tesoro americano Janet Yellen è in visita in Cina dal 6 al 9 luglio, si tratta di una misura concreta per attuare l'importante consenso raggiunto nell'incontro dei leader cinesi e statunitensi a Bali (a margine del vertice del G20 nel 2022) e per rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore finanziario tra i due Paesi", ha affermato il ministero in una nota sul proprio sito web.L'essenza delle relazioni commerciali ed economiche sino-americane risiede nel vantaggio reciproco e nei risultati vantaggiosi per tutti: non ci saranno vincitori nelle guerre commerciali o nella rottura dei legami."Speriamo che gli Stati Uniti intraprendano azioni concrete per creare condizioni favorevoli per il sano sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi e per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi", si legge nella nota.

