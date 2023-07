https://it.sputniknews.com/20230707/baerbock-si-esprime-contro-linvio-di-bombe-a-grappolo-a-kiev-17347183.html

Baerbock si esprime contro l'invio di bombe a grappolo a Kiev

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato venerdì, alla luce dei rapporti sui piani di Washington di inviare munizioni a grappolo in... 07.07.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il Pentagono aveva affermato che la questione delle consegne statunitensi di munizioni a grappolo a Kiev viene ancora valutata. Secondo l'Associated Press, la Casa Bianca potrebbe annunciare venerdì il trasferimento di "migliaia" di munizioni a grappolo in Ucraina come parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di circa 800 milioni di dollari."Ho visto i resoconti dei media. Per noi, come parte firmataria, è in vigore l'accordo siglato a Oslo", ha detto Baerbock ai giornalisti a Vienna.Allo stesso tempo, il portavoce del gabinetto tedesco Steffen Hebestreit ha dichiarato venerdì che Berlino non condannerà la decisione di Washington di inviare munizioni a grappolo a Kiev, in quanto gli Stati Uniti non hanno firmato la relativa convenzione.

