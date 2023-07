https://it.sputniknews.com/20230707/a-haber-erdogan-potrebbe-incontrare-putin-dopo-i-colloqui-con-zelensky-17346982.html

A Haber: Erdogan potrebbe incontrare Putin dopo i colloqui con Zelensky

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo i colloqui con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky che si terranno venerdì a Istanbul, potrebbe incontrare... 07.07.2023, Sputnik Italia

Secondo l’emittente, tale incontro non si svolgerà necessariamente in Turchia, ma in presenza fisica.Come riportato venerdì dal quotidiano Hurriyet, Erdogan prenderà ancora una volta l'iniziativa di mediare nella risoluzione della crisi ucraina in un incontro con Zelensky. All'ordine del giorno dei colloqui anche lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. La proroga dell'accordo sul grano, in scadenza il 17 luglio, sarà un altro tema importante dei colloqui di Istanbul.Il leader turco in quasi tutti gli incontri internazionali sottolinea che il suo Paese è l'unico che conduce contemporaneamente un dialogo con Russia e Ucraina, realizza iniziative per risolvere questioni delicate e continuerà a perseguire una politica così equilibrata.

