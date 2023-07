https://it.sputniknews.com/20230706/zakharova-armi-fornite-dalloccidente-a-kiev-vengono-usate-dai-manifestanti-in-francia-17344734.html

Zakharova: armi fornite dall'Occidente a Kiev vengono usate dai manifestanti in Francia

"Le armi consegnate a Kiev finiscono nelle mani di quegli stessi manifestanti e vengono usate contro la polizia in Francia", ha detto Zakharova in un briefing."Le stesse armi che l'Occidente, la NATO e la Francia forniscono, gli stessi soldi che versano per sostenere nazionalisti, nazisti e fascisti sul territorio dell'Ucraina, come un boomerang, non solo spuntano sul loro territorio, ma colpiscono la loro stessa gente”, ha aggiunto.

