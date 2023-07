https://it.sputniknews.com/20230706/wsj-riserve-usa-di-armi-di-precisione-basterebbero-per-pochi-giorni-di-conflitto-con-russia-o-cina-17345594.html

WSJ: riserve USA di armi di precisione basterebbero per pochi giorni di conflitto con Russia o Cina

WSJ: riserve USA di armi di precisione basterebbero per pochi giorni di conflitto con Russia o Cina

In caso di conflitto diretto con la Russia o la Cina, le scorte statunitensi di armi a guida di precisione potrebbero bastare per giorni o addirittura ore. 06.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-06T15:04+0200

2023-07-06T15:04+0200

2023-07-06T15:04+0200

usa

difesa

russia

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/16539900_0:7:770:440_1920x0_80_0_0_1b29c8aae870f754bc722e07daafaa79.jpg

“Poco dopo (gli Stati Uniti – ndr) esauriranno altre scorte vitali”, aggiungeva il giornale, senza fornire dettagli sui calcoli.I combattimenti in Ucraina hanno rivelato enormi problemi nella capacità e nell'organizzazione dell'industria della difesa occidentale, sottolineano gli autori dell'articolo. Sono sicuri che gli Stati Uniti non siano pronti a combattere una lunga guerra nel Pacifico. Inoltre, sarà difficile per Washington far fronte a un conflitto europeo prolungato.Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg aveva affermato in precedenza che gli arsenali di armi del blocco erano già stati esauriti e che dovrebbero essere ripristinati il ​​prima possibile, per questo motivo l'Alleanza del Nord Atlantico deve sviluppare un'industria militare più potente.

usa

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, difesa, russia, cina