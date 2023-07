https://it.sputniknews.com/20230706/vucic-in-kosovo-e-in-corso-una-silenziosa-pulizia-etnica-dei-serbi-17345145.html

Vucic: In Kosovo è in corso una silenziosa pulizia etnica dei serbi

Vucic: In Kosovo è in corso una silenziosa pulizia etnica dei serbi

Ieri, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha tenuto colloqui a Belgrado con il rappresentante speciale dell'UE per il dialogo tra Belgrado e Pristina Miroslav... 06.07.2023, Sputnik Italia

"La Repubblica di Serbia ha fatto tutto ciò che le era stato richiesto per ridurre la tensione, ma questo non sta succedendo perché il regime di Pristina non lo vuole", ha affermato mercoledì il presidente serbo Aleksandar Vucic in un messaggio speciale alla nazione.Vucic ha aggiunto che oggi la Serbia si trova nella situazione più difficile da quando si svolgono i colloqui con Pristina.“Oggi il nostro Paese si trova nella situazione più difficile non per colpa sua, non per frivolezza, ma a causa delle attività quotidiane del regime di Pristina o di coloro che tacciono o favoriscono queste attività, che svolgono quella che definirei una silenziosa pulizia etnica in Kosovo e Metohija, dove i serbi non hanno il diritto di vivere a meno che non abbiano prestato giuramento al regime di Albin Kurti. Fortunatamente ce ne sono pochissimi", ha detto Vucic.

