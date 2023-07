https://it.sputniknews.com/20230706/varsavia-invita-lucraina-a-non-avere-aspettative-troppo-alte-dal-vertice-della-nato-17344921.html

Varsavia invita l'Ucraina a non avere aspettative troppo alte dal vertice della NATO

Varsavia invita l'Ucraina a non avere aspettative troppo alte dal vertice della NATO

L'Ucraina non dovrebbe avere aspettative troppo alte dal vertice della NATO a Vilnius, ha affermato il ministro polacco per gli Affari europei Szymon... 06.07.2023, Sputnik Italia

"Tutti si chiedono se ci sarà qualche promessa all'Ucraina riguardo la NATO. Dobbiamo aspettare il momento in cui sarà possibile elaborare una decisione finale, non dovremmo avere troppe speranze oggi", ha detto il funzionario.Ha spiegato che le posizioni dei Paesi sono diverse: ci sono "gli entusiasti decisi", come la Polonia, e ci sono quelli "che tengono le distanze".Anche in Ucraina si crede che il vertice non porterà risultati seri. Come ha affermato il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, in un'intervista al Times, i partecipanti diranno "alcune parole", ma la questione non andrà oltre.Volodymyr Zelensky ha osservato che se Kiev non riceve un invito alla NATO al vertice di Vilnius, ciò demotiverà le truppe. Ha osservato che ha parlato con i leader dei paesi europei, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e ha chiesto di "non tagliare la terra sotto i piedi" del Paese.Stoltenberg ha affermato il 19 giugno che gli alleati non discutono di un invito formale in Ucraina, ma stanno tenendo consultazioni su quali decisioni avvicineranno Kiev all'adesione all'alleanza.

