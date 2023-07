https://it.sputniknews.com/20230706/tensioni-tra-tbilisi-e-kiev-lambasciatore-georgiano-lascia-lucraina-17345789.html

Tensioni tra Tbilisi e Kiev, l'ambasciatore georgiano lascia l'Ucraina

L'ambasciatore georgiano in Ucraina Zakarashvili ha già lasciato Kiev. 06.07.2023, Sputnik Italia

L'ambasciatore georgiano in Ucraina Georgiy Zakarashvili ha già lasciato Kiev, riferisce Interpressnews giovedì, con riferimento al ministero degli Esteri georgiano.Lunedì, l'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili, dopo una lunga pausa, ha preso parte a distanza alla riunione del tribunale della città di Tbilisi nel caso della dispersione del raduno nel 2007. Ha mostrato il suo corpo emaciato e ha fatto appello alle autorità georgiane, esortandole a scusarsi per averlo ridotto in tale stato. Successivamente, Vladimir Zelensky ha affermato di aver incaricato il ministero degli Esteri ucraino di chiamare l'ambasciatore georgiano ed esprimere una forte protesta per la situazione con Saakashvili, suggerendo che il diplomatico lasci l'Ucraina entro 48 ore per delle consultazioni con Tbilisi. Il ministero degli Esteri georgiano ha definito la raccomandazione delle autorità ucraine all'ambasciatore georgiano di tornare a Tbilisi per le consultazioni come una forma estrema di aggravamento delle relazioni.Il ministero non specifica a che ora l'ambasciatore arriverà in patria.

