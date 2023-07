https://it.sputniknews.com/20230706/segretario-generale-della-nato-ammette-problemi-che-stanno-affrontando-le-forze-armate-ucraine-17344618.html

Segretario generale della NATO ammette problemi che stanno affrontando le forze armate ucraine

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un'intervista al giornale Politico ha ammesso che la controffensiva ucraina sta affrontando seri problemi... 06.07.2023

Come scrive il giornale, rispondendo a una domanda sulla controffensiva dell'Ucraina, "il segretario generale della NATO ha riconosciuto i gravi problemi che le forze ucraine stanno affrontando sul campo di battaglia"."Stanno affrontando un terreno difficile e una radicata resistenza russa", ha detto il segretario generale della NATO, indicando "molte linee difensive preparate in anticipo"."Naturalmente, questo ha influito sul ritmo del progresso", ha aggiunto Stoltenberg.L'offensiva ucraina nelle direzioni Donetsk Sud, Zaporozhye, Artemovsk è iniziata il 4 giugno, mentre l'attacco principale delle forze armate ucraine si è concentrato sul settore Zaporozhye. Kiev ha gettato in battaglia brigate addestrate dalla NATO e armate con equipaggiamento occidentale, compresi i carri armati Leopard.Come ha affermato il 3 luglio il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, durante il mese di attacchi senza successo, le forze armate ucraine hanno perso 18 aerei ed elicotteri e 920 veicoli corazzati, inclusi 16 carri armati Leopard - "quasi il 100% dei carri armati di questo tipo forniti dalla Polonia e il Portogallo". Il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi in ​​​​nessuna delle direzioni, mentre la leadership ucraina, su insistenza dell'Occidente, richiede alle forze armate ucraine di continuare l'offensiva, indipendentemente dalle perdite. Kiev, secondo Shoigu, "sta cercando di compensare l'incapacità di avere successo sul campo mediante bombardamenti terroristici di strutture civili e ottenere così un effetto di propaganda".

nato, ucraina, difesa