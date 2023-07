https://it.sputniknews.com/20230706/russia-ritira-il-permesso-per-il-funzionamento-del-consolato-generale-finlandese-a-san-pietroburgo-17345375.html

Russia ritira il permesso per il funzionamento del Consolato generale finlandese a San Pietroburgo

La Russia ha dichiarato personae non gratae 9 dipendenti dell'ambasciata finlandese a Mosca e del consolato generale a San Pietroburgo e ha ritirato il proprio... 06.07.2023, Sputnik Italia

"In risposta alle azioni di confronto delle autorità finlandesi, la parte russa ha deciso di revocare il proprio consenso alle attività del Consolato generale di Finlandia a San Pietroburgo dal 1° ottobre", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota."In relazione all'espulsione di nove rappresentanti delle missioni estere russe dalla Finlandia nel giugno di quest'anno, nove dipendenti dell'ambasciata finlandese nella Federazione Russa e del consolato generale finlandese a San Pietroburgo sono stati dichiarati personae non gratae in questo paese", ha aggiunto.

