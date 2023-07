https://it.sputniknews.com/20230706/miller-non-esclude-sanzioni-contro-naftogaz-17345690.html

Miller non esclude sanzioni contro Naftogaz

Miller non esclude sanzioni contro Naftogaz

La Russia potrebbe imporre sanzioni contro Naftogaz se la compagnia ucraina continuerà a perseguire una politica ostile, ha affermato il viceministro... 06.07.2023, Sputnik Italia

"Naftogaz ha già intentato una causa multimiliardaria contro la Russia nei tribunali statunitensi, nel caso in cui tali azioni sleali di Naftogaz continuino, non si può escludere che ciò possa portare all'imposizione di sanzioni da parte della Federazione Russa. Quindi qualsiasi relazione tra le società russe e Naftogaz sarà semplicemente impossibile", ha detto Miller.A suo avviso, la compagnia ucraina sta cercando di organizzare un procedimento giudiziario relativo al transito del gas russo verso l'Europa, violando gli obblighi contrattuali. Naftogaz rifiuta di accettare il gas al punto di ingresso di Sohranovka, ma allo stesso tempo chiede il pagamento per il suo transito."I tentativi inverosimili di Naftogaz di continuare questo procedimento parla del suo atteggiamento non costruttivo nei confronti dell'organizzazione del transito del gas russo e, in generale, di un atteggiamento ostile nei confronti della Russia", ha detto Miller.

