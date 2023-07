https://it.sputniknews.com/20230706/lukashenko-propone-a-russia-e-ucraina-di-avviare-negoziati-senza-precondizioni-17344820.html

Lukashenko propone a Russia e Ucraina di avviare negoziati senza precondizioni

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha invitato Russia e Ucraina ad avviare negoziati senza precondizioni. 06.07.2023, Sputnik Italia

“Dobbiamo fermarci ora. Sono state già fatte tante cose brutte. Ma potrebbe essere peggio. Perciò, dobbiamo fermarci ora, sederci al tavolo dei negoziati. Senza precondizioni”, ha affermato Lukashenko, secondo quanto riportato da BelTA.In precedenza, Lukashenko aveva affermato che le autorità ucraine avevano molte opzioni per una soluzione pacifica della situazione, ma non le hanno usate.Il leader bielorusso ha osservato che Volodymyr Zelensky ha definitivamente compreso che non vincerà in questo conflitto.

