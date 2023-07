https://it.sputniknews.com/20230706/francia-la-polizia-potra-spiare-i-cittadini-attraverso-i-telefoni-17346056.html

Francia, la polizia potrà spiare i cittadini attraverso i telefoni

Francia, la polizia potrà spiare i cittadini attraverso i telefoni

I legislatori francesi hanno concordato un disegno di legge di riforma della giustizia che include una clausola che conferisce alla polizia il potere di... 06.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-06T18:34+0200

2023-07-06T18:34+0200

2023-07-06T18:34+0200

parigi

disordini

spionaggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/9718751_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_e6118e07cee3a3a78947c36ea0a8d185.jpg

Secondo Le Monde, i legislatori hanno dato alla polizia francese il permesso di spiare i sospetti indagati attivando da remoto la fotocamera, il microfono e il GPS dei loro telefoni e altri dispositivi.Parte di un disegno di legge di riforma giudiziaria più ampio, i media hanno sottolineato che il permesso di spionaggio è stato attaccato da sostenitori sia di sinistra che di destra come una "mandato autorevole di intercettatori", anche se il ministro della Giustizia Éric Dupond-Moretti insiste sul fatto che ciò riguarderebbe solo "decine di casi all'anno".Il provvedimento consentirebbe la geolocalizzazione degli indagati di reati punibili con almeno cinque anni di reclusione e riguarderebbe dispositivi come laptop, automobili e altri oggetti connessi alla rete come i telefoni.Durante un altro dibattito mercoledì, i parlamentari della base del presidente Emmanuel Macron hanno inserito un emendamento che limita l'uso dello spionaggio a distanza "quando giustificato dalla natura e dalla gravità del crimine" e "per una durata strettamente proporzionata". Tuttavia, qualsiasi utilizzo del dispositivo deve essere approvato da un giudice e la durata totale della sorveglianza non può superare i sei mesi e le professioni sensibili, inclusi medici, giornalisti, avvocati, giudici e parlamentari, non sarebbero bersagli legittimi.Sempre secondo i media, nonostante sia stato contestato, il provvedimento votato dall'Assemblea nazionale francese è solo una parte del più ampio progetto di riforma del sistema giudiziario, che contiene anche diversi altri dispositivi.

https://it.sputniknews.com/20230706/vucic-in-kosovo-e-in-corso-una-silenziosa-pulizia-etnica-dei-serbi-17345145.html

https://it.sputniknews.com/20230706/lukashenko-propone-a-russia-e-ucraina-di-avviare-negoziati-senza-precondizioni-17344820.html

parigi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

parigi, disordini, spionaggio