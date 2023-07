https://it.sputniknews.com/20230705/scholz-la-spesa-per-la-difesa-e-una-sfida-per-la-germania-17343928.html

Scholz: la spesa per la difesa è una sfida per la Germania

Scholz: la spesa per la difesa è una sfida per la Germania

Il cancelliere tedesco Scholz ha definito la crescita della spesa per la difesa una sfida per il bilancio del Paese. 05.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-05T15:50+0200

2023-07-05T15:50+0200

2023-07-05T15:50+0200

germania

olaf scholz

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/800/50/8005000_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_59ca820842fecfee8eee2d428561057b.jpg

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che l'aumento della spesa per la difesa è una sfida per l'intero bilancio.Mercoledì scorso, si è saputo che la coalizione di governo ha presentato il progetto di bilancio del Paese per il 2024, che prevede tagli alla spesa in quasi tutti i settori tranne la difesa.Ancora una volta ha definito il conflitto in Ucraina un punto di svolta che sta costringendo la Germania a riconsiderare la sua politica di sicurezza. Inoltre, ha sottolineato che Berlino sta fornendo attivamente assistenza militare, finanziaria e umanitaria all'Ucraina e non è chiaro quanto tempo ci vorrà.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. Il Cremlino ha affermato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha anche affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale ... nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in altri paesi".

https://it.sputniknews.com/20230705/castrazione-soldati-russi-le-scuse-ucraine-dovute-alla-paura-di-perdere-lappoggio-usa-17343674.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, olaf scholz, difesa