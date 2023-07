https://it.sputniknews.com/20230705/opec-sauditi-e-grandi-produttori-oggi-a-vienna-per-decidere-tagli-alla-produzione-di-petrolio--17343206.html

OPEC: sauditi e grandi produttori oggi a Vienna per decidere tagli alla produzione di petrolio

OPEC: sauditi e grandi produttori oggi a Vienna per decidere tagli alla produzione di petrolio

L'8° Seminario Internazionale dell'OPEC si svolgerà nel momento in cui due dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, la Russia e l'Arabia Saudita, hanno... 05.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-05T10:14+0200

2023-07-05T10:14+0200

2023-07-05T10:14+0200

opec

petrolio

arabia saudita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/04/17276212_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_b47633a889ae9d22fb66d282fe6a28d9.jpg

L'ottavo Seminario Internazionale OPEC si riunirà oggi a Vienna e si prevede che i partecipanti di alto livello si concentreranno su questioni come la transizione energetica sostenibile, la sicurezza energetica, gli investimenti, le tecnologie avanzate e la diversificazione economica. Il seminario di due giorni inizierà presso il Palazzo Imperiale Hofburg alle 10:00. Il Segretario Generale dell'OPEC Haitham Al Ghais interverrà al seminario durante la cerimonia di apertura. Al Ghais sarà affiancato da Antonio Oburu Ondo, Ministro dell'Energia della Guinea Equatoriale, che quest'anno detiene la Presidenza OPEC. Il Ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, Principe Abdulaziz Bin Salman Al Saud, sarà l'oratore della sessione introduttiva speciale, prevista per le ore 10.50. La sostenibilità energetica sarà in cima all'agenda della tavola rotonda di alto livello di mercoledì, con il Commissario Europeo per l'Energia Kadri Simson che sarà tra i relatori che parleranno del cosiddetto trilemma della sostenibilità energetica, che comprende aspetti come la sicurezza energetica, l'accessibilità energetica e la necessità di ridurre le emissioni di carbonio. Tra gli altri partecipanti alla tavola rotonda figurano Patrick Pouyanne, CEO della major petrolifera francese TotalEnergies, Amin Nasser, CEO del gigante energetico dell'Arabia Saudita Aramco, e Mohamed Hamel, segretario generale del Forum dei Paesi Esportatori di Gas, un'organizzazione intergovernativa con sede a Doha. Il Ministro del Petrolio iraniano Javad Owji, insieme alle sue controparti kuwaitiane, irachene e libiche, si unirà al panel sugli investimenti, la finanza e le strategie di crescita petrolifera inclusiva. L'organizzazione ha annullato l'accreditamento per i giornalisti dei media statunitensi, bloccandoli fuori dall'evento. Questa è la seconda volta che i media occidentali sono stati esclusi da una funzione dell'OPEC. Il Seminario si svolge nel contesto della decisione della Russia e dell'Arabia Saudita di estendere i tagli volontari alla produzione di petrolio fino ad agosto, nel tentativo di aumentare i prezzi. Riyadh ha annunciato lunedì che ridurrà di 1 milione di barili al giorno (bpd) la quantità che invia all'economia globale, mentre Mosca ha seguito l'esempio con un taglio di 500.000 bpd. Anche l'Algeria ha aderito con una riduzione di 20.000 bpd ad agosto.

https://it.sputniknews.com/20230608/vice-primo-ministro-russo-novak-nel-2023-loccidente-2023-ricevera-solo-il-40-del-petrolio-russo-17285129.html

arabia saudita

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

opec, petrolio, arabia saudita