https://it.sputniknews.com/20230705/laiea-chiede-un-altro-sopralluogo-a-zaporozhye-per-confermare-lassenza-di-mine-17344478.html

L'AIEA chiede un altro sopralluogo a Zaporozhye per confermare l'assenza di mine

L'AIEA chiede un altro sopralluogo a Zaporozhye per confermare l'assenza di mine

Esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) hanno richiesto un ulteriore accesso ai siti della centrale nucleare di Zaporozhye per... 05.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-05T20:31+0200

2023-07-05T20:31+0200

2023-07-05T20:31+0200

centrale nucleare

aiea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/16416193_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fa6fd1e2b5bc96e570689017795b4d54.jpg

Si segnala che gli esperti dell'AIEA presenti presso la centrale nucleare di Zaporozhye hanno ispezionato parti della struttura negli ultimi giorni e settimane, comprese alcune sezioni del perimetro del grande bacino di raffreddamento, e hanno anche effettuato regolari passeggiate intorno alla struttura, fino a quando non hanno trovato alcun elemento visibile segni di mine o esplosivi.Rafael Grossi ha chiarito che, in particolare, è necessario l'accesso ai tetti dei blocchi dei reattori 3 e 4, nonché l'accesso a parti delle sale turbine e ad alcune parti del sistema di raffreddamento della centrale.Grossi ha aggiunto che è importante che gli esperti controllino tutte le parti della centrale nucleare di Zaporozhye per garantire il pieno rispetto dei cinque principi fondamentali per la protezione della centrale nucleare, dopo che nei giorni scorsi sono emerse dichiarazioni e accuse contrarie sulla situazione militare nel sito.La centrale nucleare di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr, vicino alla città di Energodar. Questa è la più grande centrale nucleare d'Europa in termini di numero di unità e capacità installata: l'impianto ha sei unità di potenza con una capacità di 1 gigawatt ciascuna. Nell'ottobre 2022 la centrale nucleare è diventata proprietà della Federazione Russa. L'esercito ucraino continua a bombardare regolarmente Enerhodar e il territorio della centrale nucleare di Zaporozhye adiacente alla città. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che il regime di Kiev cerca di creare l'apparenza di una minaccia di catastrofe nucleare continuando a bombardare intenzionalmente la struttura.L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha ripetutamente affermato la necessità di creare una zona di sicurezza attorno alla centrale. In precedenza, Vladimir Zelensky aveva affermato di aver ricevuto un rapporto dai servizi d'intelligence e sicurezza dell'Ucraina, secondo il quale la Russia avrebbe preparato e sta considerando uno scenario per un attacco terroristico con il rilascio di radiazioni alla struttura.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito questa affermazione un'assurdità. Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha dichiarato in una riunione del Consiglio di sicurezza dell'organizzazione che la Russia spera che i patroni occidentali di Kiev non gli permettano di organizzare un disastro alla centrale. Ha osservato che la missione dell'AIEA guidata da Grossi, che ha visitato la stazione a giugno "nonostante tutti gli ostacoli dall'Ucraina", potrebbe essere convinta dell'assurdità di tali affermazioni.

https://it.sputniknews.com/20230705/la-minaccia-di-sabotaggio-da-parte-di-kiev-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-e-seria---peskov-17343777.html

https://it.sputniknews.com/20230705/regno-unito-e-polonia-firmano-un-accordo-di-partenariato-strategico-17344382.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

centrale nucleare, aiea