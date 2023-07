https://it.sputniknews.com/20230705/la-minaccia-di-sabotaggio-da-parte-di-kiev-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-e-seria---peskov-17343777.html

La minaccia di sabotaggio da parte di Kiev alla centrale nucleare di Zaporozhye è seria - Peskov

La minaccia di sabotaggio presso la centrale nucleare di Zaporozhye da parte di Kiev è valutata come alta, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo... 05.07.2023, Sputnik Italia

Le autorità ucraine, facendo esplodere la centrale idroelettrica di Kakhovka, hanno dimostrato che non si tirano indietro di fronte a nulla, ha aggiunto il portavoce del Cremlino. Ora si stanno prendendo tutte le misure per contrastare le minacce alla centrale nucleare di Zaporozye, ha concluso l'addetto stampa presidenziale. Il giorno prima, Renat Karchaa, consigliere del capo di Rosenergoatom, aveva detto che Kiev intendeva attaccare la centrale nucleare nella notte del 5 luglio con armi di precisione e droni kamikaze. Si prevedeva di colpire anche con un missile Tochka-U con una testata riempita di rifiuti radioattivi. Il capo del movimento pubblico di Zaporozhye "Siamo insieme alla Russia", Volodymyr Rogov, ha dichiarato in mattinata che la situazione nell'impianto era normale e il fondo di radiazioni era normale.

