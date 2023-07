https://it.sputniknews.com/20230705/la-cia-ritiene-che-zelensky-non-controlli-del-tutto-le-forze-armate-ucraine-17344047.html

La Cia ritiene che Zelensky non controlli del tutto le forze armate ucraine

La Cia ritiene che Zelensky non controlli del tutto le forze armate ucraine

L'idea che circola al quartier generale dell'agenzia di intelligence statunitense CIA, è che il presidente ucraino Zelensky non abbia da tempo il pieno... 05.07.2023, Sputnik Italia

Stando a quanto suggerisce Newsweek, cintando un anonimo funzionario dell'agenzia, la CIA non esclude che Vladimir Zelensky non abbia del tutto il pieno controllo dell'esercito ucraino.Il riferimento in particolare all'episodio dell'attacco terroristico al ponte di Crimea:Secondo la stessa, la CIA non sapeva in anticipo inoltre del successivo attacco all'aeroporto militare di Engels.L'attacco al ponte di Crimea è avvenuto la mattina dell'otto ottobre 2022, quando un camion è saltato in aria, da cui il successivo relativo incendio a 7 serbatoi di carburante di un treno, e numerosi danni all'infrastruttura, con lavori di ripristino che sono poi durati fino a febbraio inoltrato.Il presidente russo Vladimir Putin ha subito bollato l'attacco come un attacco terroristico.In seguito, il 5 dicembre l'Ucraina ha effettuato 2 attacchi ulteriori: uno agli aeroporti militari russi di "Diaghilevo", nella regione di Ryazan, e uno a quello di Engels, nella regione di Saratov.

