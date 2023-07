https://it.sputniknews.com/20230705/francia-la-situazione-con-i-disordini-si-sta-stabilizzando-17344272.html

Francia, la situazione con i disordini si sta stabilizzando

"Nelle ultime notti c'è stata una diminuzione della violenza. La situazione è tornata quasi alla normalità", ha detto Élisabeth Borne intervenendo al Senato.Secondo la Bourne, la strategia del governo per ripristinare l'ordine pubblico si basa su quattro componenti: coinvolgimento su larga scala delle forze dell'ordine, sanzioni più severe per i reati, introduzione della responsabilità per i social network e richiamo ai genitori della loro responsabilità per i minori.L'ondata di proteste contro la brutalità della polizia in Francia si sta gradualmente attenuando. Il numero dei detenuti, così come l'entità dei disordini, sono in diminuzione da diversi giorni consecutivi. Il giorno prima, il presidente Emmanuel Macron aveva affermato che il picco delle rivolte era passato.Martedì scorso, gli agenti di polizia hanno sparato e ucciso un adolescente di 17 anni durante un controllo stradale a Nanterre, il quale, secondo i funzionari della sicurezza, si è rifiutato di soddisfare le loro richieste. In diverse città della Francia sono scoppiati disordini che sono durati diversi giorni. Secondo il ministero dell'Interno, i giovani di tutto il Paese hanno appiccato il fuoco a più di cinquemila automobili, nonché a edifici della polizia e del governo, e dall'inizio dei disordini sono stati attaccati un centinaio di municipi. Secondo il ministero dell'Economia, sono stati saccheggiati più di mille punti vendita, circa 370 filiali bancarie, 200 negozi di alimentari, 436 tabaccherie e una decina di centri commerciali.

