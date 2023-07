https://it.sputniknews.com/20230705/economia-russa-continua-a-riprendersi-nonostante-sanzioni---premier-allincontro-con-putin-17343554.html

Economia russa continua a riprendersi nonostante sanzioni - premier all'incontro con Putin

2023-07-05T10:45+0200

L'economia russa continua a riprendersi nonostante le sanzioni, la crescita del PIL per i primi cinque mesi del 2023 è stata dello 0,6%, ha dichiarato il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin. Proprio ora, mentre mi preparavo per [un incontro con] voi, ho guardato i dati - per i [primi] cinque mesi dell’anno la crescita del nostro PIL è stata dello 0,6%. Ma, cosa molto importante, maggio su maggio è del 5,4 percento", ha detto Mishustin durante un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin. Mishustin riferisce che il Governo è fiducioso che, in assenza di circostanze di forza maggiore, entro la fine dell'anno la crescita del PIL possa superare il 2%. Il Primo ministro ha anche citato i bassi tassi di disoccupazione e di inflazione come segni di un'economia russa sana, notando che la disoccupazione si aggira intorno al 3,1% e l'inflazione è inferiore al 5% su base annua. Mishustin ha anche sottolineato la crescita dei salari reali in Russia. "Già oggi, per 4 mesi, la crescita dei salari reali è stata del 4,2%. Per quanto riguarda l'anno su anno, ad aprile la crescita dei salari reali è stata del 10,4%. I salari nominali per 4 mesi [sono cresciuti] dell'11,4%", ha detto Mishustin.

