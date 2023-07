https://it.sputniknews.com/20230705/castrazione-soldati-russi-le-scuse-ucraine-dovute-alla-paura-di-perdere-lappoggio-usa-17343674.html

Castrazione soldati russi: le scuse ucraine dovute alla paura di perdere l'appoggio USA

Castrazione soldati russi: le scuse ucraine dovute alla paura di perdere l'appoggio USA

Secondo American Thinker, Kiev ha avuto paura di perdere il sostegno dell'Occidente dopo le parole del dottor Druzenko sulla castrazione dei prigionieri. 05.07.2023, Sputnik Italia

ucraina

prigionieri di guerra

Le scuse pubbliche del capo del progetto ucraino Ospedale Mobile Gennady Druzenko per aver chiesto la castrazione dei prigionieri di guerra russi sono state dettate dalla paura del presidente Vladimir Zelensky di perdere il sostegno occidentale, scrive American Thinker.Nel marzo 2022, Druzenko ha dichiarato in diretta su uno dei canali televisivi locali, di aver incaricato i medici del suo progetto di "castrare i prigionieri russi feriti".Successivamente, ha scritto sui social network di aver fatto questa affermazione "a caldo" e che l'ospedale non avrebbe intenzione di mutilare nessuno.

ucraina

