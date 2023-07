https://it.sputniknews.com/20230704/vladimir-putin-definisce-un-suicidio-il-tentativo-estero-di-distruggere-la-cultura-russa-17341936.html

Vladimir Putin definisce un suicidio il tentativo estero di distruggere la cultura russa

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato agli studenti della RANEPA, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Federazione Russa... 04.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-04T15:43+0200

2023-07-04T15:43+0200

2023-07-04T15:43+0200

Il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i diplomati della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione RANEPA, ha dichiarato che la campagna promossa all'estero e volta alla distruzione della cultura russa è un "suicidio".Secondo lo stesso, la cultura russa appartiene alla cultura europea e mondiale.Con una tale politica, sottolinea il presidente, gli stessi stranieri vengono privati della possibilità di toccare con mano veri e propri capolavori, concludendo che la cultura e l'arte sono state al centro del confronto geopolitico.Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Russia si è assistito in tutto il mondo ad una escalation di attacchi all'estero nei confronti di istituzioni russe, quali ambasciate, istituti culturali ed altro.Ad essere oggetto di tali attacchi non sono mancati anche personaggi della cultura, del mondo dello spettacolo, fino ad episodi di parossismo come l'esclusione dalle stagioni teatrali di autori come Tchaikovsky o la messa all'indice di scrittori del calibro di Tolstoj e Dostoevskij, con, anche, numerose distruzioni di monumenti.

