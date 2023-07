https://it.sputniknews.com/20230704/turchia-ed-egitto-tornano-a-scambiarsi-gli-ambasciatori-per-la-prima-volta-in-dieci-anni-17341106.html

Turchia ed Egitto tornano a scambiarsi gli ambasciatori per la prima volta in dieci anni

Turchia ed Egitto tornano a scambiarsi gli ambasciatori per la prima volta in dieci anni

04.07.2023

Il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno concordato a fine maggio di innalzare il livello delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e di scambiarsi gli ambasciatori. "La Turchia e l'Egitto annunciano l'innalzamento delle relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori. La Turchia ha proposto Salih Mutlu Shen come ambasciatore al Cairo e l'Egitto ha proposto Amr al-Hamami come ambasciatore ad Ankara", si legge nella dichiarazione. Si osserva che la mossa contribuirà alla normalizzazione delle relazioni tra i Paesi. Il primo incontro di Al-Sisi con Erdogan ha avuto luogo in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo 2022 nella capitale del Qatar, Doha, e i leader si sono stretti la mano. L'ufficio del leader egiziano ha poi dichiarato a novembre che i presidenti avevano concordato di iniziare a sviluppare le relazioni tra i Paesi. Çavuşoğlu ha detto che nel 2021 avrebbe avviato contatti a livello diplomatico con l'Egitto. Le relazioni turco-egiziane si erano deteriorate dopo il rovesciamento del Presidente egiziano Mohamed Morsi nel luglio 2013 e i sanguinosi scontri che ne erano seguiti. Erdogan aveva condannato aspramente le azioni dell'esercito egiziano contro i sostenitori del presidente estromesso. La Turchia e l'Egitto hanno richiamato i loro ambasciatori per consultazioni nell'agosto 2013, dopo di che l'Egitto ha dichiarato l'ambasciatore turco persona non grata e la Turchia l'ambasciatore egiziano persona non grata a sua volta.

