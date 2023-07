https://it.sputniknews.com/20230704/lungheria-non-ritardera-lingresso-della-svezia-nella-nato-17342555.html

L'Ungheria non ritarderà l'ingresso della Svezia nella NATO

L'Ungheria si consulta costantemente con la Turchia sulla ratifica dell'adesione della Svezia alla NATO e non ritarderà l'adesione all'Alleanza se ci saranno... 04.07.2023, Sputnik Italia

Lo ha affermato il ministro ungherese per le relazioni estere ed economiche Péter Szijjártó.Finlandia e Svezia, sullo sfondo degli eventi in Ucraina nel maggio 2022, hanno chiesto di aderire all'Alleanza. Per l'ammissione all'alleanza è richiesta l'approvazione di tutti i suoi membri e il superamento di determinate procedure. Al vertice di Madrid alla fine di giugno 2022, tutti i paesi della NATO hanno concordato l'adesione di Svezia e Finlandia. Poi è iniziato il processo di ratifica delle istanze a livello dei parlamenti nazionali dei paesi membri. Fino all'inizio del 2023, le domande di Svezia e Finlandia sono state ratificate da 28 paesi della NATO su 30. Tuttavia, Ungheria e Turchia hanno voluto considerare la domanda svedese separatamente da quella finlandese. La notte del 31 marzo è stata completata la ratifica della domanda finlandese alla NATO da parte di tutti i membri dell'Alleanza. Il 4 aprile la Finlandia è diventata il 31° membro della NATO. La domanda della Svezia non ha ancora ricevuto l'approvazione ungherese e turca.*L'attività meta (Facebook e Instagram) è vietata in Russia in quanto considerata estremista

